مستشار حميدتي: قواتنا تدافع عن نفسها ولم تحاصر الفاشر (فيديو)

قال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قوات الدعم السريع لا تحاصر مدينة الفاشر، متهما “الحركات المسلحة التي ارتزقت لتقاتل مع الجيش”، على حد قوله، بالقيام بذلك.

وأضاف طبيق، في حديثه لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن “الحركات المسلحة المرتزقة تنسق مع الجيش للهجوم على مقار قوات الدعم السريع الموجودة أساسًا داخل الفاشر وتدافع عن نفسها”. وجدّد نفيه حصار المدينة لأكثر من عام، مشيرًا إلى عدم إطلاقهم طلقة واحدة داخلها، على حد قوله.

لماذا تحاصر قوات الدعم السريع مدينة #الفاشر؟ مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق يجيب#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TGzqIjd0la — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2024

وذكر مستشار قائد قوات الدعم السريع أن “الحركات المسلحة والجيش يمثلان أكبر تهديد للمواطنين الذين يضطرون إلى النزوح خارج المدينة بالتزامن مع قصف الطيران الحربي لها بالبراميل الحارقة”.

كما نفى صحة التقارير المتواترة التي تتحدث عن حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، ناسبًا كل العمليات العسكرية التي تحدث في الفاشر وكبكابية ومليط وكل مدن دارفور ومحيطها إلى الجيش وطيرانه الذي “يستخدم قنابل عنقودية ومحرَّمة دوليًّا ضد المدنيين”، حسب زعمه.

وقال طبيق إن قوات الدعم السريع موجودة في مقارها، وتدافع عن نفسها ضد كل من يتقدم إليها سواء من الجيش أو الحركات المسلحة، وتقوم بصدهم وتكبدهم خسائر فادحة.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربًا ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.