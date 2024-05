الأونروا: 80 ألف فلسطيني تم تهجيرهم قسرا من رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، أن إسرائيل هجرّت نحو 80 ألف فلسطيني قسريًّا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال 3 أيام.

وقالت الوكالة عبر منصة إكس “منذ تكثيف العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية في 6 مايو/أيار الجاري، فرّ حوالي 80 ألف شخص من رفح، بحثًا عن ملجأ في أماكن أخرى”.

وشددت على أن “الخسائر التي لحقت بهذه العائلات لا تطاق، ولا يوجد مكان آمن”، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا.

