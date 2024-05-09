شهداء الأقصى تطلق صواريخ باتجاه قوات الاحتلال شرق رفح (فيديو)

عرضت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري السابق لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية باتجاه تجمعات جنود وآليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم شرق رفح.

وبيّن مقطع فيديو نشرته كتائب شهداء الأقصى، شبّانًا من المقاومة وهم يجهّزون رشقة صاروخية من طراز 107، بإمكانات بسيطة، وهم يعملون في توصيل الصواريخ الصغيرة بالأسلاك ووصلات الإطلاق.

وأمس الأربعاء، كشفت كتائب شهداء الأقصى أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات جنود العدو وآلياته في حي الشوكة شرقي مدينة رفح، وقالت “خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته المتوغلة في محاور القتال شرق مدينة رفح بالأسلحة المناسبة”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية من كل الفصائل، التصدي لتقدم الجيش الإسرائيلي في محاور القتال في غزة، وتستهدف آليات الجيش وأفراده محققة بها إصابات مؤكدة.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس-صباح أمس الأربعاء- في بيانين منفصلين، أنهما تخوضان اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

إصابة 3 جنود إسرائيليين

وأصيب 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب معطيات الجيش التي ترد بها الأرقام والإحصاءات الخاصة بالتحركات في غزة.

وتفيد المعطيات المعلنة على موقع الجيش بأن عدد الجنود الجرحى ارتفع إلى 3 آلاف و361 منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويوم الثلاثاء، ذكر الموقع أن عدد الجنود الجرحى بلغ 3 آلاف و358، مما يعني إصابة 3 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال إن 520 كانت إصاباتهم خطيرة و890 متوسطة و1951 طفيفة”.

وحسب الموقع، فإن من بين الجرحى ألفًا و610 أصيبوا منذ بداية المعارك البرية بغزة، في 27 أكتوبر الماضي.

كما بلغ عدد الضباط والجنود القتلى 614، بينهم 267 منذ اندلاع المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير للقتلى والجرحى في صفوفه.