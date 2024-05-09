طبيب سوري ينقل معاناة غزة إلى بايدن (فيديو)

أفاد الطبيب السوري الأمريكي زاهر سحلول، رئيس منظمة “ميد غلوبال” الإنسانية، والمتخصص بالأمراض الصدرية والعناية المشددة في شيكاغو بالولايات المتحدة، بأن فريقًا طبيًا تابعًا للمنظمة تم منعه من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح بسبب الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وقال سحلول للجزيرة مباشر، إنه نقل ما حدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع جرى معه في البيت الأبيض قبل أسابيع عدة، وطالبه بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية بعد أن حدثه عن العديد من المآسي داخل غزة.

وأوضح الطبيب الأمريكي أن المنظمة تعمل على تقديم الرعاية الصحية المجانية في غزة منذ 2018 عبر طواقمها المحلية وعياداتها ونقاطها الطبية في القطاع، بالإضافة للعيادة التي تعود للمنظمة في رفح، التي تستقبل يوميًا نحو 800 مريض، فضلًا عن 9 نقاط طبية في مناطق مختلفة بالقطاع، تقدم الخدمة الطبية للنازحين والمصابين.

وشدد في هذا السياق على أن العيادات والنقاط الطبية للمنظمة تستقبل يوميًا حوالي 4 آلاف مريض، تقدم لهم الرعاية الصحية والأدوية، إلى جانب التعاون مع الفرق الطبية الأخرى بباقي مستشفيات القطاع.

وروى سحلول قصة عايشها قبل شهرين في زيارته الأخيرة إلى غزة، وهي قصة الطفل الفلسطيني “محمد خليل أبو شهلة” البالغ من العمر 12 عامًا، الذي توفي مباشرة بعد دخوله إلى مستشفى ناصر، وإجراء عملية جراحية له بعد أن أصيب في الدماغ والبطن إثر قصف إسرائيلي، مشيرًا إلى احتفاظه بوثيقة وفاة الطفل محمد، ومشاركتها مع صناع القرار في الولايات المتحدة.

ووصف الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، مؤكدًا النقص الكبير في المعدات والأدوية ومعايير الرعاية والأسرة، فضلًا عن تعرض المستشفيات للاستهداف وخروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، ما تسبب بضغط كبير على باقي المستشفيات، واضطرار الفرق الطبية إلى معالجة الجرحى على أرضية المستشفيات.

وأشار سحلول إلى أن الهدف من زيارة فريق المنظمة إلى غزة، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية، هو “نقل الصورة والمآسي التي تحدث في غزة إلى صناع القرار ووسائل الإعلام والشعب الأمريكي، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الموقف الأمريكي تجاه القطاع”.