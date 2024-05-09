غالانت يرد على بايدن: لا يمكن إخضاع إسرائيل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وزير الدفاع (يوآف غالانت) قال: “أقول من هنا لأعداء إسرائيل وأفضل أصدقائها (الولايات المتحدة): لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، لا الجيش الإسرائيلي ولا وزارة الدفاع”.

جاء ذلك خلال حضور غالانت مراسم عسكرية استغلها للرد على تلويح الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا وسعت نطاق عمليتها في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرًا أن تل أبيب “ستحقق أهدافها” من حربها على قطاع غزة، وأنه “لن يتم إخضاعها” بحسب تعبيره.

وتابع غالانت في تحدٍ لتلويح بايدن: “سنحقق أهدافنا في الشمال (مع حزب الله) والجنوب (غزة)، سوف نضرب حماس، وسوف ندمر حزب الله، وسوف نحقق الأمن”.

وأردف: “بالنسبة لي، هذا ليس مجرد توجيه بل هو خطة عمل، وهذه هي الطريقة التي ستعمل بها مؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي”.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا في وقت سابق من اليوم الخميس إلى تجنب التصريحات “غير المسؤولة” بحق بايدن، بعد سلسلة منشورات هاجم فيها مسؤولون إسرائيليون الرئيس الأمريكي عقب تلويحه بوقف توريد الأسلحة إلى تل أبيب.

ويأتي هذا بعد إعلان إسرائيل صباح الإثنين الماضي بدء عمليتها العسكرية في رفح رغم التحذيرات الأمريكية، بعد أن وجهت أوامرها إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة الحدودية مع مصر قبل أن يتم الإعلان لاحقًا في اليوم التالي عن “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.