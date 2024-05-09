“فلسطين قضيتنا المركزية”.. أدباء وفنانون عراقيون يحيون صمود أهل غزة (فيديو)

في “يوم الأديب العراقي” بالعاصمة بغداد، أشاد رئيس المجمع العلمي العراقي، محمد حسن آل ياسين، بحضور غزة في فعاليات يوم الأديب التي نُظمت بالعاصمة بغداد.

وقال آل ياسين في تصريحات للجزيرة مباشر “حضور غزة في فعالياتنا، أمر طبيعي بل واجب، نحن في عرس أدبي، والشعر وغزة توأمان، فمنذ أن كان الشعر العربي في العراق وغيره حاضرا كانت فلسطين والقدس والأقصى حاضرة في كل بيت وكل قصيدة”.

وأضاف رئيس المجمع أن “غزة وانتفاضتها حاضرة مطلة علينا ببهائها وألقها وجرحها ونضالها لأنها حاضرة في كل خلية من خلايا الجسد العربي”.

وكانت فعاليات “يوم الأديب العراقي” قد انطلقت أول أمس الثلاثاء، تحت شعار “فلسطين جرح ثائر في الروح” بمشاركة ثلة من الأدباء والمفكرين العراقيين.

وأكد الشاعر العراقي علي الشلاه، أن “يوم الأديب العراقي” يحيّي مقاومة غزة، لافتا إلى دعم الأدباء العراقيين للقضية الفلسطينية، ومؤكدا على أن غزة جرح الإنسانية وليست جرحا عربيا فقط.

ويأمل المخرج والممثل المسرحي العراقي، عزيز خيون، أن تتوحد الأمة العربية، موضحًا أن “كينونة هذه الأمة في وحدتها”، مشيرًا إلى أن فلسطين قضية مركزية لكل عربي مهما كانت الظروف السياسية.