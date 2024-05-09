مستوطنون يشعلون النيران في ساحة وكالة الأونروا بالقدس (فيديو)

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها “ترهيب وتخريب”.

جاء ذلك في تدوينه نشرها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عبر منصة إكس.

ونظم اليمين المتطرف في إسرائيل احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للمطالبة بإغلاق جميع مقارها بالمدينة، وهاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.

להבות אש סביב משרדי ארגון הטרור של אונר"א בירושלים pic.twitter.com/xYyYQV2TxL — Gera. Gershon. Belik (@gershon27) May 9, 2024

يأتي ذلك استجابة لدعوة أرييه كينغ، نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس الشرقية.

وقال لازاريني إن هذا الاحتجاج الذي دعا إليه عضو منتخب في بلدية القدس “ليس أقل من مضايقة وترهيب وتخريب وإتلاف لممتلكات الأمم المتحدة”.

This protest called by an elected member of the Jerusalem municipality is nothing less than harassment, intimidation, vandalism & damage to UN property. It took place today at the @UNRWA Headquarters in East Jerusalem under the watch of the Israeli Police. This has nothing to… pic.twitter.com/QyrNKBTwp4 — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 7, 2024

وأضاف “حدث هذا (الترهيب والتخريب) ضد مقر الأونروا في القدس الشرقية تحت مراقبة الشرطة الإسرائيلية، وهذا لا علاقة له بحرية التعبير”.

وتابع لازاريني “نتوقع أن تقوم الدولة المضيفة، وهي في هذه الحالة إسرائيل، بحماية مباني الأمم المتحدة وعملياتها وموظفيها في جميع الأوقات”.

قطر تدين الاعتداء

ومن جانبها أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس المحتلة، وعدته “تحديا سافرا للقانون الدولي، وترهيبا مفضوحا تحت عباءة حرية التعبير”.

بيان : قطر تدين بأشد العبارات اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر " الأونروا" في القدس المحتلة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Ok4BkN5Knh — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 9, 2024

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، من “أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا، الذي بدأ بادعاءات عدم حياديتها، يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، لاسيما مع استمرار الحرب الغاشمة على القطاع”.

وشددت الوزارة في هذا السياق “على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنبا لتداعياته الإنسانية الكارثية”.

وجددت وزارة الخارجية، “دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”

إدانة السعودية للاعتداء

وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية السعودية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس “تحمل المملكة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية”.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، والذي تم تحت مراقبة ونظر شرطة الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/AclZ27mfG6 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 9, 2024

وطالبت المجتمع الدولي بـ “العمل الجاد لوقف كل الانتهاكات القانونية والإنسانية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة دون الالتزام بأبسط القوانين والأعراف الدولية”.

إدانة منظمة التعاون الإسلامي

وفي سياق متصل أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء، واعتبرته امتدادا للإرهاب المنظم والجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الاعتداء الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض دور وكالة الأونروا وتشويهها وتجفيف مصادر تمويلها، وتدمير أكثر من 160 من المرافق التابعة لها، وقتل حوالي 188 من موظفيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم عدم حياديتها، ومشاركة موظفين فيها في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء الأونروا إلى ;عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد على أهمية دورها الإغاثي.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.