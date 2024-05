مستوطنون يشعلون النيران في ساحة وكالة الأونروا بالقدس (فيديو)

استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” احتجاجات نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقر الوكالة بالقدس الشرقية، واصفة إياها بأنها “ترهيب وتخريب”.

جاء ذلك في تدوينه نشرها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عبر منصة إكس.

ونظم اليمين المتطرف في إسرائيل احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية للمطالبة بإغلاق جميع مقارها بالمدينة، وهاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.

يأتي ذلك استجابة لدعوة أرييه كينغ، نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس الشرقية.

وقال لازاريني إن هذا الاحتجاج الذي دعا إليه عضو منتخب في بلدية القدس “ليس أقل من مضايقة وترهيب وتخريب وإتلاف لممتلكات الأمم المتحدة”.

This protest called by an elected member of the Jerusalem municipality is nothing less than harassment, intimidation, vandalism & damage to UN property.

It took place today at the @UNRWA Headquarters in East Jerusalem under the watch of the Israeli Police.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 7, 2024