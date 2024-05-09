مقتل جندي إسرائيلي قرب حدود لبنان و4 شهداء جراء استهداف إسرائيل سيارة في صور (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل أحد جنوده قرب الحدود اللبنانية، وقال في بيان، إن الرقيب حاييم صباخ (20 عاما) قُتل خلال عملية في شمال البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل عدد من الأشخاص باستهداف الطيران الإسرائيلي سيارة على طريق بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي لبنان.

4 شهداء بغارة إسرائيلية

واستشهد 4 أشخاص، اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية على سيارة في قضاء صور جنوبي لبنان، وقال الدفاع المدني اللبناني، إنه عمل على إخماد حريق شبّ داخل سيارة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على الطريق العام الذي يربط بلدة بافليه بمدينة صور.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان عن “سقوط 4 شهداء (لم يحدد جنسياتهم) حيث قام أفراد الدفاع المدني بسحب جثامينهم، وتولت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى”.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن عدد من القتلى والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام في قضاء صور جنوبي البلاد، إضافة إلى تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة متلفزة أمس الأربعاء، مما سماه “صيفا ساخنا” مع حزب الله، معتبرا أن مهمة قواته، لم تكتمل على الحدود الشمالية مع لبنان.

تدمير منظومة فنية بهجوم جوي

وكان حزب الله، قد أعلن أمس الأربعاء، تدمير منظومة فنية في موقع عسكري إسرائيلي بعد استهدافها بمسيرة.

وقال في بيان إن مقاتليه استهدفوا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها في موقع العاصي (الإسرائيلي) بمُحلِّقة هجومية (مسيرة انتحارية) وأصابوها بشكل مباشر؛ مما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث حزب الله عن هجمات استهدفت مواقع ومباني للجيش الإسرائيلي في 5 مستوطنات ومواقع أخرى بالشمال، ردًّا على استهدافه قرى ومنازل لمدنيين جنوبي لبنان.

وخلال الساعات الأخيرة، تزايدت وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، وادعى الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم أكثر من 20 هدفا في منطقة لبنانية واحدة خلال دقائق، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة على منطقة الجليل الغربي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار كبير.