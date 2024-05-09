هآرتس: نتنياهو طلب بدء عملية رفح في ذروة المفاوضات لعرقلتها

كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح قبل أسبوعين بدء التحضيرات العسكرية لعملية اجتياح رفح وجنوب قطاع غزة عند علمه بأن حماس على وشك أن توافق على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف التقرير أن أغلب أعضاء الكابينت عارضوا الخطوة لعلمهم بأن مثل هذه الخطة ستؤدي إلى انهيار المفاوضات، ولمعارضة الولايات المتحدة لهذا الخطوة بدون وجود خطة مستقبلية.

وتابع التقرير أن نتنياهو حاول تقليص صلاحيات فريق التفاوض عندما طلب أن يحصل الفريق على الموافقة من الكابينت خلال مراحل المحادثات؛ وهو ما يشكل عرقلة واضحة للمفاوضات ويتطلب حيزا زمنيا أكبر، على حد وصف التقرير.

وتحدث التقرير عن تسريب نتنياهو معلومة الحد الأدنى للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في المرحلة الأولى وهو 33 أسيرا، إلى وزير المالية سموتريتش الذي سربها إلى الإعلام لإفساد المفاوضات.

وأشار التقرير إلى انتقادات أهالي الأسرى وعضو المجلس الوزاري المصغر بيني غانتس لبنيامين نتنياهو واتهامه بعرقلة سير المفاوضات لأسباب سياسية.

على صعيد آخر نقلت وسائل إعلام أن نتنياهو بحث، أمس الأربعاء، مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، “إمكانية وقف” تل أبيب عملياتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إن “الطرفين ناقشا إمكانية قيام إسرائيل بوقف عملياتها في رفح، مقابل إطلاق سراح الرهائن” في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

فجوات تفاوضية

وفي هذا السياق، نقل موقع واللا الإخباري العبري، عن مسؤول إسرائيلي آخر، لم يسمه، قوله إنه “لا تزال هناك فجوات كبيرة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في غزة”.

لكنه أشار إلى أن “الوفد الإسرائيلي سيبقى في القاهرة لمحاولة سدّ هذه الفجوات، وسيبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق”.

وأضاف: “هناك تفويض واسع للغاية لفريق التفاوض، ويجري بذل جهد كبير لمحاولة سدّ الفجوات”.

وادعى المصدر أن “موقف حماس يتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل، ولا يسمح بالتقدم”.