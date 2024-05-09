هيئة البث الإسرائيلية: خلافات “غير قابلة للحل” بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بوجود “خلافات غير قابلة للحل” بين وفدي إسرائيل وحركة “حماس” في المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى، وإرساء هدنة في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عما وصفته بـ”مصادر مطلعة” على سير الجولة الأخيرة من المفاوضات، بالعاصمة المصرية القاهرة، أن “الوفد الإسرائيلي غادر مساء الخميس، القاهرة وعاد إلى إسرائيل”.

ونقلت عن المصادر المطلعة، التي لم تسمها، قولها إن “هناك خلافات غير قابلة للحل بين الطرفين”، دون الكشف عن طبيعة هذه الخلافات.

وبحسب الهيئة، فإن الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، في وقت لاحق من مساء الخميس، سيناقش كيفية المضي قدمًا بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، ووجود خلافات عديدة بين الطرفين.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “تعثر المفاوضات في القاهرة لا يمكن التوفيق به في هذه المرحلة”.

وأضافت القناة 12 أن سلسة من المحادثات المتوترة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين جرت بالأمس واليوم، حيث طلب الإسرائيليون عدم دعم اقتراح “حماس” علنًا.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد وصفوا موافقة حركة “حماس” على الهدنة بالخدعة، مؤكدين أنهم ذهبوا إلى مفاوضات في القاهرة لخلق مسارات للاتفاق.

من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي (جون كيربي) إن المحادثات حول الصفقة بين “حماس” وإسرائيل ما زالت مستمرة، وإن مغادرة مدير الاستخبارات الأمريكية للقاهرة لا يعني نهاية المفاوضات، مؤكدًا التأخير المؤقت لشحن ألفي رطل من القنابل لإسرائيل بانتظار ما ستقرره الأخيرة بشأن رفح، ومؤكدًا عدم دعم أي عملية عسكرية برية كبيرة.