“البطاقة الحمراء لإسرائيل”.. تأجيل مباراة كرة قدم نسائية بعد واقعة مثيرة في الملعب (شاهد)

تسبب أحد مشجعي كرة القدم الرافضين للحرب الإسرائيلية على غزة، في تأخير انطلاق مباراة المنتخب الاسكتلندي للسيدات ونظيره الإسرائيلي، لمدة زادت على 30 دقيقة.

حدث ذلك بعدما قام أحد المشجعين باختراق الصف الأمني وتقييد نفسه في قائم المرمى، في الوقت الذي انطلقت فيه مظاهرات مؤيدة لفلسطين خارج الملعب في غلاسكو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المباراة بين الفريقين التي تقام ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا (2025) لكرة القدم للسيدات، كانت قد تقررت إقامتها من دون حضور جماهيري في ملعب “هامبدن بارك”، وذلك بعد معلومات عن مظاهرات مخطط لها احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

*CROWD REALISES HAMPDEN HERO HAS DELAYED THE SCOTLAND VS ISRAEL FOOTBALL MATCH* 🆓️🇵🇸

وفي الوقت الذي تجمع فيه المئات خارج الملعب ملوحين بعلم فلسطين، دخل أحد المشجعين إلى أرض الملعب قبل موعد انطلاق المباراة، واخترق الصف الأمني وقيّد نفسه بقائم المرمى مستخدمًا في ذلك سلسلة ثقيلة كانت معه.

وأبعدت قوات الشرطة المتظاهر الذي ارتدى قميصا مكتوبا عليه “البطاقة الحمراء لإسرائيل”، وتم السيطرة على الموقف قبل بدء عملية الإحماء وانطلاق المباراة.

HAMPDEN NOW!🇵🇸

Team genocide being hosted here is an affront to humanity. #FIFA #UEFA and the #SFA are all complicit players.

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

— GGEC (@ggectee) May 31, 2024