بسبب دعمهم فلسطين.. جامعة شيكاغو تحرم طلابا من شهادات حفل التخرج (فيديو)

قال يوسف حصوة، الطالب الأمريكي من أصل فلسطيني في جامعة شيكاغو، إنه وثلاثة طلاب آخرين سيُحرمون بقرار من إدارة الجامعة من الحصول على شهاداتهم في حفل التخرج، السبت، بسبب مواقفهم الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف حصوة، في مقطع نشره على حسابه بمنصة تيك توك، أن إدارة الجامعة لن تمكنهم من الحصول على شهاداتهم رغم إكمالهم أربع سنوات دراسية، بسبب “اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمّت الحرم الجامعي”.

وأكد حصوة أنه استُهدف مع زملائه الثلاثة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من طلبة الجامعة.

وطالب حصوة في نهاية الفيديو بتوقيع عرائض والاتصال والكتابة للجامعة للاحتجاج على هذا القرار المتعسف.

@youssefuniversity It happened, I’m not getting my diploma at graduation Myself and 3 other seniors were notified that UChicago won’t confer our degrees at graduation this weekend. Despite finishing 4 rigorous and excruciating years of undergrad This comes off the heels of the university already having me and other students arrested & criminalized. The 4 of us have been targeted for “possibly” participating in campus-wide protests which a large majority of our student body has. We assumed we’d have criminal records before degrees. And now we might not even have that We’ve done the work. We deserve our degrees. Standing on the side of justice shouldn’t negate that. Sign, call, write to tell UChicago this is not okay. We need more support ♬ original sound – Youssef- Education & College

ونقل موقع (إن بي سي شيكاغو) أن إدارة الجامعة قررت، اليوم السبت، حجب شهادات الطلاب الأربعة “في انتظار الإجراءات التأديبية الناجمة عن احتجاج مؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي”.

وأمس الجمعة، تم دعم الطلاب من قِبل أستاذين يعتقدان أن القرار لا يتوافق مع قيم حرية التعبير.

وقالت أستاذة القانون بجامعة شيكاغو المتخصصة في حرية التعبير والقانون الدستوري الأمريكي جينيفيف لاكير “يمكنهم السير على المسرح، لكنها ستكون مجرد تمثيلية”.

وأضافت “لن يحصلوا على شهاداتهم بعد 4 سنوات من العمل الشاق، ولن يفعلوا ذلك لأنهم شاركوا في احتجاج طلابي سلمي للمطالبة بالسلام”.

وقال أستاذ الرياضيات بالجامعة دينيس هيرشفيلدت إن نحو ثلث مجلس مدينة شيكاغو بعث رسالة إلى رئيس الجامعة وعميدها لدعم الطلاب، يطلبون من الإداريين السماح لهم بالتخرج.

حجب مؤقت

ونقل الموقع عن إدارة الجامعة قولها “قد تُحجب الشهادات حتى تُحل القضية من أجل السماح بإتمام العملية عندما تُحال مثل هذه الشكاوى إلى اللجنة التأديبية”.

وأضافت الجامعة في بيان “من الضروري أن يُتبع النظام التأديبي المحدَّد جيدا الذي تقوده هيئة التدريس لتوفير الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات”.

وتشهد جامعات عديدة في العالم موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وبدأت الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي إبريل/نيسان الماضي، اتسعت رقعة الاحتجاجات وأخذت أشكالا تصعيدية بعد تدخل الشرطة.

ومن بين الجامعات التي شهدت احتجاجات كبرى، جامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة هارفارد في بوسطن، وجامعة ييل في كونيتيكت، وغيرها.