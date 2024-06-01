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رونالدو ينهار باكيا عقب إخفاقه مجددا في إحراز لقب لـ”النصر” (شاهد)

دموع رونالدو أصبحت حديث العالم إذ أثار الكثير من المشاعر بعد الختام الحزين لموسمه

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة إهدار ركلة الترجيح الأخيرة لفريقه (رويترز)
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة إهدار ركلة الترجيح الأخيرة لفريقه (رويترز)
1/6/2024-|آخر تحديث: 1/6/202412:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي في نوبة من البكاء، إثر خسارة فريقه أمام فريق الهلال في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، بنهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وانهار رونالدو باكيا بعد تصدي الحارس المغربي ياسين بونو نجم الهلال، لركلة النصر الأخيرة عن طريق مشاري النمر، وحاول لاعبو النصر مواساته.

ولقيت لحظة بكاء رونالدو اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام في العالم، ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صور بكائه، مشيرة إلى شعوره بخيبة أمل كبيرة بعدما فشل فريقه في نيل الكأس، مما أدى إلى إنهاء الموسم بلا بطولة.

ومن جانبها، كتبت “ديلي ميل” البريطانية في عنوانها “كريستيانو رونالدو يبدو محطما بعد خسارة نهائي آخر مع النصر”. وأضافت الصحيفة الشهيرة في تعليقها “صاحب الـ39 يبدو محبطًا بنهاية المباراة، وأعضاء الجهاز الفني يواسونه”.

أما صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الشهيرة فكتبت أن رونالدو لم يكن من الممكن تهدئته بعد خسارة لقب كأس الملك ضد الهلال. وأضافت “رونالدو خسر نهائي كأس الملك وأثار الجدل، وغمرته الدموع”.

وحقق الهلال الفوز للمرة الخامسة على النصر في أربع مسابقات مرّتان منهما على صعيد الدوري انتهتا بفوز الهلال ذهابًا، وتقاسما النتيجة إيابًا كذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودية وحُسِمَ لصالح الهلال بهدفين لهدف قبل لقاء كأس موسم الرياض الذي فاز فيه الهلال 2-0.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل