إشارة من طفل فلسطيني تعيده للحياة بعدما أعلن عن استشهاده (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” متداول على مواقع التواصل مشهدًا مؤثرًا لاكتشاف والد طفل فلسطيني من قطاع غزة أن نجله ما زال حيًا بعدما ظن الجميع أنه استشهد في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، السبت.

وفي التفاصيل، ظهر والد الطفل في “الفيديو” وهو يحمل نجله والدماء تغطي جسده وتظهر إصابة قوية في رأسه، وكان الوالد يبحث عن مكان لجثمان طفله وسط عشرات من جثث الشهداء متراصة على الأرض، وفجأة حرك الطفل ذراعه.

وتفاجأ الجميع بحركة الطفل وصاحوا: “عايش عايش”، وركض والد الطفل إلى داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهو يصيح بأن نجله ما زال على قيد الحياة، حتى يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وبعد ذلك ظهر الطفل يوسف أبو توفيق في “فيديو” آخر وهو في غرفة العناية المركزة، وقال مصور “الفيديو” إن الطفل عاد إلى الحياة بعدما تم نقله إلى ثلاجة الموتى في مستشفى شهداء الأقصى، ليكتشفوا لاحقًا أنه حي.

The child Tawfiq Abu Yousef returns to life after being taken to the refrigerator at Al Aqsa hospital following his serious injury by Israeli bombardment in the Nusairat refugee camp, yesterday. He now lies at the ICU in the Aqsa hospital. pic.twitter.com/eP1IRkOU1A

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 9, 2024