اختفاء طائرة على متنها نائب رئيس مالاوي و9 آخرين

قالت الرئاسة في مالاوي، الاثنين، إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان “جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن”.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي، غادرت العاصمة ليلونجوي في الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (07:17 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

من جهته، أمر الرئيس لازاروس شاكويرا القوات الإقليمية والوطنية بإجراء “عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة”، وفق ما جاء في البيان.

وألغى شاكويرا زيارة عمل مقررة إلى جزر البهاما.

إسقاط اتهامات بالكسب غير المشروع

يُذكر أنه في عام 2022، جُرد تشيليما من سلطاته بعدما أوقِف، ووُجهت إليه اتهامات بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي.

وفي الشهر الماضي، أسقط القضاء في مالاوي التهم بعد أن حضر تشيليما جلسات عدة أمام المحكمة.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه من غير المعروف الأسباب التي دعت المحكمة إلى إسقاط التهم عن تشيليما، غير أن هذه الخطوة أزالت عقبة كانت تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وأضافت أن تشيليما كان في الطريق لحضور جنازة رالف كامبارا، وهو محامٍ ووزير سابق، وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار “مزوزو” شمالي البلاد، التي تقع على بُعد 370 كيلومترا من العاصمة.