الأمم المتحدة: عدد النازحين في السودان تجاوز 10 ملايين

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان تجاوز 10 ملايين، بسبب الاقتتال الدائر منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبو نجيلة، في بيان، أن أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان ومصر، مشيرا إلى تجاوز عدد النازحين داخليا 10 ملايين شخص، في “أكبر أزمة نزوح في العالم” حسب المنظمة.

يأتي ذلك بينما تحتدم المعارك المستعرة بين الجيش والدعم السريع في محاور عدة، في الخرطوم والفاشر وولايتي النيل الأبيض والجزيرة، مخلفة آلاف القتلى والمصابين.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، حربا خلّفت أكثر من 16 ألف قتيل، في حين يحتاج أكثر من 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.