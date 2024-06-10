الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من أهالي شهداء غزة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن القرار جاء ضمن مبادرة لاستضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من فلسطين إلى 2000 حاج.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن “هذه الاستضافة الاستثنائية تعدّ بلسمًا وتخفيفًا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، و”امتداد لمساعي المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء في فلسطين”.

وتأتي دعوة العاهل السعودي بالتزامن مع حرب إسرائيلية مستعرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويشتكي فلسطينيون في غزة من ورود أسمائهم في كشوف الحجاج لهذا العام 2024، إلا أنهم لم يتمكنوا من السفر لأداء الفريضة بسبب الحرب وإغلاق المعبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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ووصل حتى السبت أكثر من 1,3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

وينطلق موسم الحج للعام الجاري مساء الخميس 13 يونيو/حزيران 2024، وهو اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1445 بالتقويم الهجري.