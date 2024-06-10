شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على محيط مدرسة إيواء تابعة للأونروا في مخيم البريج وسط غزة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة الأحد، آثار القصف الإسرائيلي على محيط مدرسة إيواء تابعة “للأونروا” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فقد أسفر القصف عن شهيدين، و20 مصابًا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ورصدت المشاهد الدمار الذي خلّفه القصف، وآثار الدماء على الأرض، وحالة الهلع التي انتابت العائلات النازحة التي كانت تحتمي بالمدرسة التابعة “للأونروا”.

وروى شهود عيان تفاصيل الاستهداف الذي طالهم، مشيرين إلى استشهاد أحد النازحين جراء إصابته بشظية من القذائف الإسرائيلية، وتعرض آخرين لإصابات مروعة.

يأتي ذلك بعد أن ارتكب الاحتلال الإسرائيلي السبت مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف مدفعي وجوي عنيف، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات، وذلك تزامنًا مع عملية شنها الاحتلال بتعاون أميركي، مكّنته من استعادة 4 محتجزين كانوا قرب المناطق التي تعرضت للقصف.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مُخلّفة أكثر من 120 ألفًا بين شهيد وجريح، متجاهلة قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.