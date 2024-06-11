آية قرآنية تحوّل بائع مخدرات في الولايات المتحدة إلى إمام مسجد (فيديو)

روى الداعية الأمريكي يوسف إستس، قصة اعتناق أحد بائعي المخدرات دين الإسلام وتحوّله لاحقًا إلى إمام مسجد.

وقال الشيخ إستس، في مقابلة مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر “أحد إخوتي في الإسلام اتصل بي ذات يوم على الهاتف وقال إنه عندما كان يوزع المنشورات والمطويات جاء إليه أحد الأشخاص المدمنين على المخدرات وطلب منشورًا، فهربنا منه ودخلنا المصلى وأغلقنا الباب، فجاء طارقًا الباب، سألناه: ماذا تريد؟ قال: أريد أحد المنشورات”.

وأضاف “أعطيناه ترجمة للقرآن وغادر، ثم عاد راجعًا وقال لنا إنه فتح القرآن وقال إن كان هذا كتاب الله فسيكلمني الله، ثم وضع إصبعه فوقعت على قول الله تعالى من سورة المائدة {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}”.

وأشار الشيخ إستس إلى أن الرجل قرأ ترجمة الآية وفهم معناها وأدرك أن الله كأنه يقول له “اليوم منحت لك أكبر نعمي واخترت لك أن تعبدني مسلمًا”.

وأوضح الشيخ أن الرجل جاء إليه لينطق الشهادتين، مشيرًا إلى أنه الآن أصبح إمامًا في أحد مساجد مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.