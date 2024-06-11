إدانة هانتر نجل جو بايدن بثلاثة اتهامات جنائية

أدانت هيئة محلفين في ولاية ديلاوير “هانتر” نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، باتهامات تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ تستهدف ابن رئيس أمريكي في منصبه.

وأدين هانتر بايدن (54 عاما) بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجَّهة إليه، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بالإدلاء بتصريحات كاذبة عند شراء أسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وإخفاء إدمانه للمخدرات في ذلك الوقت، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 25 عاما.

غير أنه ليس من الواضح مدى شدة العقوبة التي سيصدرها القاضي المسؤول، إذ إن هانتر بايدن ليس لديه أى سجل جنائي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه بالنظر إلى أن هذه هي أول جريمة له، كما أنه لم يستخدم سلاحه الناري للقيام بجريمة، فإنه عادة ما تكون العقوبة مخففة، وقد لا يدخل السجن.

ولم يُدلِ هانتر بايدن بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعا، وجرت بمدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي ينحدر منها بايدن.

بايدن يساند ابنه لكن لن يعفو عنه

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال قبل صدور الحكم إنه لن يعفو عن هانتر في حال إدانته، وأصدر بيانا عبّر فيه عن مساندته لابنه.

وقال بايدن في بيانه إنه سيقبل الحكم في قضية ابنه، مضيفا أنه “رئيس وأيضا والد. أنا وجيل (زوجته) نحب ابننا، ونحن فخورون للغاية بالرجل الذي أصبح عليه الآن. عائلات كثيرة ممن خاض أحباؤهم معركة للتخلص من الإدمان، يتفهمون الشعور بالفخر عندما يتخلص فرد يحبونه من الإدمان ويخرج منه أقوى وأكثر صلابة عند التعافي”.

وأكد بايدن في بيانه أنه سيواصل “احترام العملية القضائية في الوقت الذي يقوم فيه هانتر بالاستئناف”.

هجوم من مستشار ترمب

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، في تقريرها عن إدانة هانتر، قول ستيفن ميلر -أحد كبار مستشاري دونالد ترمب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية- إن “وزارة العدل لم تتهم هانتر بايدن عن عمله وكيلا أجنبيا غير مسجل، أو أي جريمة مرتبطة بالفساد الخارجي”.

وأضاف ميلر في منشور على منصة إكس أن السبب هو أن “الأدلة ستقود إلى جو (الرئيس الأمريكي)”، وذلك في هجوم سبق أن استخدمه الجمهوريون ضد بايدن ولكن دون نجاح، حسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية “في محاولة للربط بين الشؤون المالية للأب والابن”.

وأضافت الصحيفة أنه رغم إدانة هانتر بايدن في ثلاثة اتهامات تتعلق بحيازة سلاح ناري، فإن الجمهوريين يسعون للقول إنه “أدين في الجرائم الخطأ”، وذلك في إشارة إلى أنه لم يحاكَم على تهم فساد في صفقات خارجية.

يُذكر أن بايدن يستعد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد دونالد ترمب الذي أدين أخيرا في تهم تتعلق بدفع رشاوى لممثلة أفلام إباحية، وذلك في محاكمة وصفها ترمب بأنها مسيَّسة تهدف إلى الحد من فرصه في الفوز بالانتخابات القادمة.