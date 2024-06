بلينكن يدعو زعماء المنطقة للضغط على حماس لقبول مقترح الهدنة في غزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زعماء المنطقة إلى الضغط على حركة حماس للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس جو بايدن قبل عشرة أيام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة.

وقال بلينكن، الاثنين، في منشور بحسابه على منصة إكس “رسالتي إلى حكومات المنطقة وشعوبها هي ما يلي: إذا كنتم ترغبون في تخفيف المعاناة الرهيبة في غزة، وعودة كل الرهائن إلى بيوتهم، ووضع الإسرائيليين والفلسطينيين على الطريق نحو السلام الدائم، فعليكم الضغط على حماس للقبول بوقف إطلاق النار”.

وقال بلينكن إن حماس هي الوحيدة التي لم تقبل الاقتراح المكون من ثلاث مراحل، والذي يتضمن إطلاق سراح الأسرى وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت عليه.

وقالت حماس، في مايو/أيار الماضي، إنها وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، لكن مسؤولا إسرائيليا قال في ذلك الوقت إن تل أبيب لا تقبل هذا الاتفاق لأن بنوده قد “خُففت”.

My message to governments and people throughout the region is this:

If you want to alleviate the terrible suffering in Gaza, to get all the hostages home, to put Israelis and Palestinians on the path to durable peace — then press Hamas to say yes to the ceasefire. pic.twitter.com/ZaRONW17uw

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 10, 2024