غرق 39 مهاجرا وفقدان 150 قبالة سواحل اليمن في حادث مأساوي جديد

لقي 39 شخصًا حتفهم وفُقد آخرون، جراء غرق مركب كان يقلّ أكثر من 200 مهاجر إفريقي، قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مصرع 39 مهاجرا وفقدان 150 آخرين، جراء غرق قارب قبالة سواحل اليمن.

ونشر المتحدث باسم المنظمة الأممية، بيانا قال فيه “حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجرًا أمس. 39 قتيلًا، 150 مفقودًا، و71 ناجيًا”، لافتًا إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين.

ولم يتطرق البيان على الفور إلى تفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام يمنية تحدثت عن مصرع عشرات من المهاجرين الأفارقة “غير النظاميين” قبالة سواحل محافظة شبوة، جنوبي البلاد.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية ومحلية أمس الاثنين أن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ونجا العشرات بعد غرق قارب قبالة ساحل محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن وعلى متنه 260 مهاجرا.

وقالت المصادر المحلية إن 38 مهاجرا من القرن الأفريقي “توفوا بعد غرق قارب في ساحل الغريف بمديرية رضوم على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة على ساحل بحر العرب”.

