واشنطن تعلن عن 400 مليون دولار مساعدات أمريكية جديدة للفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 404 ملايين دولار للفلسطينيين، وحث الدول الأخرى على تقديم الأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وبهذه المساعدات، التي أُعلِن عنها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية المنعقد حاليا في الأردن، يصل إجمالي المساهمة الأمريكية للفلسطينيين -في غزة والضفة الغربية- إلى 674 مليون دولار منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

لكن بلينكن أشار إلى أن نداء الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين لم يمول سوى الثلث، مع عجز يبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

وقال بلينكن في كلمة خلال المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطىء البحر الميت، على بُعد 50 كيلومترا غرب العاصمة الأردنية عمان “البعض عبّر عن قلقه البالغ إزاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الدول التي لديها القدرة على تقديم الكثير، والتي لم تقدم سوى القليل جدا أو لا شيء على الإطلاق”.

وأضاف “لقد حان الوقت للجميع لتكثيف جهودهم. ولأولئك الذين قدّموا بالفعل وأعطوا بسخاء، أعطوا المزيد”.

كيف ستقدّم واشنطن المساعدات؟

ولم يحدد بلينكن كيف ستقدّم الولايات المتحدة المساعدة، لكن واشنطن ركزت على برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الخاصة.

وكان الكونغرس الأمريكي قد حظر تقديم مزيد من الإسهامات إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أبرز المنظمات العاملة في إغاثة الفلسطينيين، والتي تقوم بتنسيق معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مساعدات أوروبية

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة تقديم 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13 مليون دولار) للأراضي الفلسطينية المحتلة في السنة المالية الحالية للمساعدة في توفير خدمات أساسية.

وسوف يُخصَّص هذا التمويل لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك ستقدّم المملكة المتحدة هذه السنة المالية ما يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدة الفنية دعما لبرنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح.

وحسب بيان صحفي من الخارجية البريطانية، فإن من شأن حزمة التمويل هذه البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني أن تساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما ترسل رسالة واضحة إلى المانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.

كما أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الثلاثاء، تقديم بلاده مساعدات لفلسطين بقيمة 2.5 مليون يورو عبر برامج مختلفة للأمم المتحدة.

وسبق أن أعلنت حكومة سلوفينيا اعترافها بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، في 30 من مايو/أيار الماضي.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 37 ألف شهيد، وأكثر من 84 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.