“أوقفوا الإبادة الجماعية”.. متضامنون مع غزة يقاطعون بايدن (فيديو)

قاطع محتجون متضامنون مع غزة حديثًا للرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، وهتفوا وسط الحضور الكبير في إحدى القاعات “أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وكان بايدن يلقي خطابًا خلال مشاركته في مؤتمر جامعة غون سينس السنوي بشأن منع العنف المسلح، عندما قاطعه متظاهرون مؤيدون لفلسطين خلال حديثه في المؤتمر الذي نظمته مجموعة منع العنف المسلح.

وبعد نحو دقيقتين من حديثه في المؤتمر بواشنطن، صاح المتظاهرون “أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”، وسرعان ما هتف الحضور “أربع سنوات أخرى” في إشارة إلى ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

لكن الرئيس الأمريكي بادر، ردًّا على هتافات أنصاره قائلًا “لا، لا، لا” حتى توقف الحضور عن الهتاف، وأضاف “إنهم يهتمون، لقد فُقد أطفال أبرياء”.

Biden responds after a protester interrupts his speech: They care. Innocent children have been lost. pic.twitter.com/CM71BNAeCR

— Acyn (@Acyn) June 11, 2024