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“أوقفوا الإبادة الجماعية”.. متضامنون مع غزة يقاطعون بايدن (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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12/6/2024-|آخر تحديث: 12/6/202401:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قاطع محتجون متضامنون مع غزة حديثًا للرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، وهتفوا وسط الحضور الكبير في إحدى القاعات “أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”.

وكان بايدن يلقي خطابًا خلال مشاركته في مؤتمر جامعة غون سينس السنوي بشأن منع العنف المسلح، عندما قاطعه متظاهرون مؤيدون لفلسطين خلال حديثه في المؤتمر الذي نظمته مجموعة منع العنف المسلح.

مظاهرة في شيكاغو تندد بدعم بايدن لإسرائيل
مظاهرة في شيكاغو تندد بدعم بايدن لإسرائيل (رويترز)

“أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”

وبعد نحو دقيقتين من حديثه في المؤتمر بواشنطن، صاح المتظاهرون “أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”، وسرعان ما هتف الحضور “أربع سنوات أخرى” في إشارة إلى ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

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لكن الرئيس الأمريكي بادر، ردًّا على هتافات أنصاره قائلًا “لا، لا، لا” حتى توقف الحضور عن الهتاف، وأضاف “إنهم يهتمون، لقد فُقد أطفال أبرياء”.

وأظهر مقطع مصور محتجين يضعون الكوفية الفلسطينية على أكتافهم، وبعضهم نشرها مثل العلم، وهم يصيحون “أوقفوا ارتكاب الإبادة الجماعية”، وسرعان ما أبعدهم رجال الأمن إلى خارج القاعة.

وجرت مقاطعة بايدن ومواجهته من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب سياسته المؤيدة لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويستجيب الرئيس الأمريكي بشكل خاص للمتظاهرين، وغالبًا ما يقف إلى جانب مشاعرهم، ويبدو متعاطفًا مع مخاوفهم.

المصدر : وكالات