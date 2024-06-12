“حشرات غريبة”.. أمهات في خان يونس يطالبن بإنقاذ أطفال غزة من الأمراض المعدية (فيديو)

أجمعت أمهات فلسطينيات من قطاع غزة على أن عددًا كبيرًا من الأطفال وكبار السن في خيام النازحين الفلسطينيين بمواصي خان يونس يواجهون شبح انتشار الأمراض المعدية جراء انتشار الحشرات.

وقالت أم “منذ وصولنا لهذا المكان ونحن نواجه بعينة غريبة من الحشرات طويلة ورفيعة تطلع من الأرض وتعض الأطفال وكبار السن تاركة على أجسادهم بقعًا واضحة”.

وأضافت “معاناتنا استمرت من مجمع الشفاء حتى مستشفى المعمداني، لكن هذه الحشرات قلبت حياتنا لمأساة يومية”.

وتابعت “نناشد الدول العربية لمساعدتنا للخروج من هذا الوضع المزري”.

صنوف من الأمراض

وقالت “أصبحنا نعاني من أنواع كثير ومختلفة من الأمراض، وكل ما نحتاجه الآن هو العودة لبيوتنا”.

وقالت أخرى، إن الأمراض المعدية انتشرت بشكل جلي بين سكان مواصي خان يونس جميعهم، مضيفة أنه عندما أصيبت إحدى بناتها أخذتها للمراكز الصحية وأخبروها بعدم وجود مراهم أو أدوية خاصة بهذه الأمراض الجلدية.

وتابعت “ابنتي الأخرى تعيش أزمة نفسية جراء الحرب وصوت القنابل والصواريخ”، مشددة على أنها أصبحت تخاف من كل شيء.

وقالت ثالثة “أعيش في خيمة مع زوجي وأطفالي الثلاثة في هذه المنطقة الرملية التي تشهد في فترات الصيف ظهورًا قويًا لعدد الحشرات التي تنقل الأمراض”.

وأضافت “ابنتي حرارتها مرتفعة دائمًا، لأننا نعيش تحت خيمة لا تقينا من حر الصيف ولا برد الشتاء”.

وتابعت “قضينا رمضان وعيد الفطر ولم نشعر بهما، ويبدو أننا سنقضي عيد الأضحى هو الآخر دون أن نشعر به”.