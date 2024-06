حنان الزعانين نموذجا.. أرقام أممية صادمة بشأن ضحايا سوء التغذية من أطفال غزة

ترقد الطفلة حنان حسن الزعانين بجسدها النحيل في إحدى مستشفيات قطاع غزة، حيث تعاني من الجفاف وسوء التغذية نتيجة استمرار الحصار.

وعبر الجزيرة مباشر، ناشدت والدتها الجميع تقديم العون لابنتها، التي لا تحصل على ما يكفيها من الطعام، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة المعروض منها ننتيجة ظروف الحرب، وعدم توفر السيولة اللازمة لشراء الطعام كما قالت الأم.

وفقدت والدة حنان شقيقا لها، نتيجة سوء التغذية، وأكدت أن حالة ابنتها تتحسن عندما تأكل بشكل مناسب.

لا تعاني حنان وحدها من شح الطعام، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء علاج أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة من سوء التغذية الحاد، فيما توفي 28 منهم.

"Our inability to provide health services safely, combined with the lack of clean water and sanitation, significantly increase the risks for malnourished children.

There have already been 32 deaths attributed to malnutrition, including 28 among children under 5 years old."…

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 12, 2024