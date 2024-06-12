شاهد: حريق في منطقة “المنقف” بالكويت يودي بحياة أكثر من 49 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية السيطرة على حريق شب بإحدى البنايات السكنية بمنطقة “المنقف”، وأسفر عن وفاة أكثر من 49 شخصا وإصابة العشرات.

وقال اللواء عيد راشد من وزارة الداخلية الكويتية “تم التوجه إلى مكان وقوع الحريق، وتشكيل فريق من المطافي والطب الشرعي للتعرف على الوفيات والمصابين”.

من جهته، قال المدير العام للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان “عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35، وتم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات توفي منهم 4”.

ونقل موقع الأحداث الكويتية عن مصادر طبية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 43، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا يحملون الجنسية الهندية.

وذكر موقع “الكويت 24” أن الحريق بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عندما اندلعت النيران في إحدى البنايات بمنطقة المنقف، حيث كانت البناية مكتظة بالسكان، وتسبب تصاعد الأدخنة بشكل كبير في زيادة أعداد الضحايا.

وأضاف أن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قامت بنقل المصابين وتوزيعهم على المستشفيات، كما نُقلت الجثث لفحصها عن طريق الأدلة الجنائية للتعرف على هويتهم.

وقال الموقع إن سبب حريق المنقف يرجع إلى سوء التخزين في الطابق الأرضي، ووجود العديد من أسطوانات الغاز.