ضربات صاروخية متواصلة من جنوبي لبنان وصفارات الإنذار تدوي في عشرات المستوطنات شمالي إسرائيل (فيديو)

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن إطلاق الصواريخ من لبنان تسبب في اشتعال حرائق بمناطق عديدة، وذلك بعد أنباء عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في صفد وطبريا مع إطلاق كثيف لصواريخ من جنوبي لبنان، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.

وأفادت قناة (المنار) التابعة لحزب الله بإطلاق رشقات صاروخية متواصلة من جنوبي لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، وقالت إن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 30 مستوطنة.

قصف بعشرات الصواريخ

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه جرى رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على شمالي إسرائيل، في حين أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بوقوع قصف صاروخي كثيف من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والجليل الأسفل شمالي إسرائيل.

من جانبها، قالت صحيفة (إسرائيل هيوم) إن الجليل الأعلى يتعرض لقصف كثيف بعد “اغتيال مسؤولين كبار في حزب الله خلال الليل”، في حين أفاد جيش الاحتلال بانطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل.

ونشرت هيئة البث الرسمية مقاطع مصورة قالت إنها لاعتراض صواريخ أُطلِقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، أعلن حزب الله استشهاد قيادي و3 مقاومين في مواجهات مع إسرائيل عند الحدود الجنوبية.

ونعى حزب الله “الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبد الله الحاج أبو طالب مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوبي لبنان، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوبي لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة ومواقع عسكرية.