عملية مشتركة.. قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس تستهدفان قوات إسرائيلية “بصواريخ 107” (فيديو)

نشرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقطع فيديو لعملية مشتركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون والتنسيق مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وبيَّن مقطع الفيديو شابين، أحدهما يرتدي شعار قوات الشهيد عمر القاسم، والآخر يرتدي شعار حركة الجهاد الإسلامي، وهما يقومان بعملية تحضير وتجهيز الذخيرة والمدفع الذي تُطلَق منه.

التحضير لعملية الإطلاق

وأظهر مقطع الفيديو التنسيق بين الشابين المقاومَين، وهما يعملان بجد في تحضير القذيفة وربطها وتركيبها على منصة الإطلاق ذات الفوهات المتعددة.

وبيَّن الفيديو عملية إطلاق القذائف وهي “صواريخ 107″، كما جاء في تعليق على الفيديو يقول “مشاهد من استهداف قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس خط إمداد قوات العدو في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى الجمعة 7 يونيو”.

خسائر وسط قوات الاحتلال

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت فصائل المقاومة الفلسطينية جميعها في القيام بعمليات عسكرية والتصدي للقوات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية.

وتنخرط فصائل المقاومة بمختلف توجهاتها في خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتلك التي تقتحم مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وتكبّد الجيش الإسرائيلي العديد من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في المحاور بكل قطاع غزة أو عمليات الاقتحام للضفة الغربية المحتلة.

وتقوم فصائل المقاومة -وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس- بتوثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر الماضي.