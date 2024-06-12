في غزة والسودان.. مستويات قصوى من العنف ضد الأطفال

وصلت أعمال العنف ضد الأطفال خلال النزاعات إلى “مستويات قصوى” عام 2023، خصوصا في غزة والسودان، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، أدرج الجيشين الإسرائيلي والسوداني على “قائمة العار”.

وأفاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -رغم البيانات غير الكاملة بشأن غزة- بأنه “في عام 2023، بلغ العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة مستويات قصوى مع ارتفاع صادم بنسبة 21% في الانتهاكات الخطرة”.

انتهاكات وتجنيد أطفال

وذكر التقرير، الذي سيُنشر رسميا الخميس، أن الأمم المتحدة تحققت من 30 ألفا و705 انتهاكات ارتُكبت العام الماضي، من بينها 5301 جريمة قتل، و6348 إصابة.

كما تحققت الأمم المتحدة من 8655 عملية تجنيد واستخدام أطفال في النزاعات، إضافة إلى 5205 رفض وصول المساعدات الإنسانية، و4356 عملية اختطاف.

"زملاؤنا الفلسطينيون العاملون في مجال الإغاثة، يعملون في مواجهة عقبات هائلة. يلتحقون بعملهم في حين تُدمر منازلهم ويُقتل أحباؤهم.

ويرافقون قوافل المساعدة على الرغم من تعرضها لإطلاق النار.

لولاهم لانهارت عملية الإغاثة في #غزة". الأمين العام متحدثا من الأردنhttps://t.co/1kQEFTLpzc pic.twitter.com/lXiNzi9YvR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 11, 2024

ملحق “قائمة العار”

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة في كل عام بإدراج انتهاكات حقوق الطفل (دون سن 18 عاما) في نحو 20 منطقة نزاع في العالم، ويضع ملحق “قائمة العار” بأسماء المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأوضح التقرير أنه في عام 2023، كان الأطفال “أكبر المتضررين من ازدياد وتصاعد الأزمات التي تتسم بازدراء كامل بحقوق الأطفال وخاصة حق الحياة”.

“إسرائيل تنتهك بصورة غير مسبوقة”

وشدد التقرير خصوصا على أن النزاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أدى إلى انتهاكات لحقوق الأطفال “بحجم وكثافة غير مسبوقين”.

يأتي ذلك مع ارتفاع في الانتهاكات الخطرة بنسبة 155% على صلة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحملة الإسرائيلية العنيفة ردّا عليه في قطاع غزة.

اليونيسف: 3000 طفل فلسطيني يعانون من سوء التغذية، يتعرضون لخطر الموت أمام أعين أسرهم، حيث أدى هجوم #رفح إلى فصلهم عن العلاج.https://t.co/gjg6u5yByc — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 11, 2024

وقرّر غوتيريش، الذي تعرّض لانتقادات في السنوات الأخيرة لتجنبه إسرائيل، إضافة الجيش الإسرائيلي إلى “قائمة العار” على خلفية جرائم قتل وإصابات تعرّض لها أطفال، وهجمات على مدارس ومستشفيات في غزة، خصوصا مع استخدام أسلحة متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان.

وتمكنت الأمم المتحدة من تأكيد مقتل 2141 طفلا في قطاع غزة في عام 2023، موضحة أن معظمهم استشهدوا بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول من العام.

مع ذلك، تبقى البيانات غير كاملة بسبب صعوبات الوصول وحجم المهمة.

“زيادة صادمة”

من جهة أخرى، تناول التقرير الحرب في السودان التي يخوضها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ إبريل/نيسان 2023.

وأشار التقرير إلى “زيادة صادمة بنسبة 480% في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في السودان في عام 2023، حيث وقع 1721 انتهاكا خطيرا ضد 1526 طفلا، بينهم 480 قتيلا و764 مصابا”.

وإزاء “شعوره بالصدمة من هذه الزيادة المأساوية”، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على (قائمة العار).

وأُدرِج الجيش السوداني على القائمة بسبب قتل وإصابة أطفال وتنفيذ هجمات على مدارس ومستشفيات، كما وُضعت قوات الدعم السريع على القائمة على خلفية الانتهاكات ذاتها، إضافة إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتجنيد عشرات الأطفال.

وقال غوتيريش “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف الطائفي، بما في ذلك الهجمات المرتبطة بالعرق والنزوح الجماعي للأطفال”.

من جهة أخرى، لا يزال الجيش الروسي و”المجموعات المسلحة التابعة له” التي أضيفت إلى القائمة قبل عام، مدرَجة على اللائحة. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، فقد قُتل 80 طفلا في أوكرانيا، وأصيب 339 آخرون بجروح، خلال عام 2023.