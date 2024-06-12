تصفيات كأس العالم 2026.. “الفيفا” يكشف عن منتخبات أقصيت من المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، عن المنتخبات التي فشلت حتى الآن في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المنتخبات التي تم إقصاؤها هي: بنغلاديش، بوتان، بروناي، كمبوديا، تايبيه الصينية، غوام، هونغ كونغ، لاوس، لبنان، ماكاو، جزر المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان، اليمن.

فرص المنتخبات الإفريقية

تتنافس 53 دولة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 8 مجموعات، تضم كل مجموعة منها 6 منتخبات، ومجموعة واحدة من 5 منتخبات بعد أن انسحبت أريتريا، ويتأهل كل متصدر لمجموعته إلى كأس العالم.

كما أن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني سوف تتأهل إلى دور فاصل لتحديد من يصل إلى الأدوار النهائية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يتم إقصاء أي من الفرق الإفريقية حتى الآن.

16 مدينة مستضيفة 🏟

48 منتخباً 🌍

104 مباريات ⚽ ⏳ سنتان فقط تفصلنا عن انطلاق البطولة الأكبر والأشمل لكأس العالم @fifaworldcup_ar 🏆! pic.twitter.com/u1EmGNVAh5 — FIFA – عربي (@fifacom_ar) June 11, 2024

أمريكيا الجنوبية وأوروبا

ولم يتم إقصاء أي من فرقها بعد، وبدأت تصفيات أمريكا الجنوبية في السابع من سبتمبر/أيلول 2023، وسوف تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، كما أنه من المقرر أن تبدأ تصفيات أوروبا في مارس/آذار 2025، وستنتهي في مارس/آذار 2026.

الكونكاكاف

منتخبان تم إقصاؤهما من (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) هما: جزر فيرجن الأمريكية، وجزر تركس وكايكوس.

وتحصل كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مقاعد تلقائية كونها الدول المضيفة للبطولة.

وستشهد بطولة كأس العالم (26 FIFA) مشاركة 48 فريقًا، أي أكثر بـ16 فريقًا من النسخ السبع الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 1998.

تقسيم المقاعد حسب الاتحادات القارية: