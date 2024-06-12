تصفيات كأس العالم 2026.. “الفيفا” يكشف عن منتخبات أقصيت من المونديال
فشلت في التأهل
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، عن المنتخبات التي فشلت حتى الآن في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
المنتخبات التي تم إقصاؤها هي: بنغلاديش، بوتان، بروناي، كمبوديا، تايبيه الصينية، غوام، هونغ كونغ، لاوس، لبنان، ماكاو، جزر المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان، اليمن.
اقرأ أيضاlist of 4 items
ابنتا مارادونا توقفان مزادا على جائزة الكرة الذهبية التي فاز بهاابنتا مارادونا توقفان مزادا على جائزة ...
كيف بدأت كأس الأمم الأوروبية التي صارت الأنجح في عالم كرة القدم بعد كأس العالم؟كيف بدأت كأس الأمم الأوروبية التي صارت ...
الأهلي المصري يتوَّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه (فيديو)الأهلي المصري يتوَّج بلقب دوري أبطال ...
فرص المنتخبات الإفريقية
تتنافس 53 دولة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 8 مجموعات، تضم كل مجموعة منها 6 منتخبات، ومجموعة واحدة من 5 منتخبات بعد أن انسحبت أريتريا، ويتأهل كل متصدر لمجموعته إلى كأس العالم.
كما أن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني سوف تتأهل إلى دور فاصل لتحديد من يصل إلى الأدوار النهائية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ولم يتم إقصاء أي من الفرق الإفريقية حتى الآن.
16 مدينة مستضيفة 🏟
48 منتخباً 🌍
104 مباريات ⚽
⏳ سنتان فقط تفصلنا عن انطلاق البطولة الأكبر والأشمل لكأس العالم @fifaworldcup_ar 🏆! pic.twitter.com/u1EmGNVAh5
— FIFA – عربي (@fifacom_ar) June 11, 2024
أمريكيا الجنوبية وأوروبا
ولم يتم إقصاء أي من فرقها بعد، وبدأت تصفيات أمريكا الجنوبية في السابع من سبتمبر/أيلول 2023، وسوف تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، كما أنه من المقرر أن تبدأ تصفيات أوروبا في مارس/آذار 2025، وستنتهي في مارس/آذار 2026.
الكونكاكاف
منتخبان تم إقصاؤهما من (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي) هما: جزر فيرجن الأمريكية، وجزر تركس وكايكوس.
وتحصل كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مقاعد تلقائية كونها الدول المضيفة للبطولة.
وستشهد بطولة كأس العالم (26 FIFA) مشاركة 48 فريقًا، أي أكثر بـ16 فريقًا من النسخ السبع الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 1998.
تقسيم المقاعد حسب الاتحادات القارية:
- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا): 8 مقاعد مباشرة + مقعد واحد في الملحق القاري.
- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (إفريقيا): 9 مقاعد مباشرة + مقعد واحد في الملحق القاري.
- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (أوروبا): 16 مقعدًا مباشرًا.
- الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي): 6 مقاعد مباشرة + مقعدان في الملحق القاري.
- اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (أمريكا الجنوبية): 6 مقاعد مباشرة + مقعد في الملحق القاري.
- اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (أوقيانوسيا): للمرة الأولى على الإطلاق، ستضمن أوقيانوسيا مقعدًا في كأس العالم + مقعد في الملحق القاري.