لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ودعت لجنة التحقيق الأممية إسرائيل، بموجب تقرير صدر اليوم الأربعاء، إلى الوقف الفوري لهجماتها التي أجبرت آلاف المدنيين في رفح على الفرار إلى مناطق غير آمنة.

“جرائم ضد الإنسانية”

وقال تحقيق للأمم المتحدة إن “إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة”.

وأضاف أن تصرفات إسرائيل “تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين”.

والنتائج التي أعلنتها اللجنة مستخلصة من تقريرين متزامنين، أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والأخر ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها.

ونشرت التقريرين لجنة تحقيق الأمم المتحدة، التي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها، في حين تقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

“تمييز منهجي”

واتهمت إسرائيل لجنة التحقيق الأممية، التي قالت إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بممارسة “تمييز منهجي” في حقها.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان إن لجنة التحقيق “أثبتت مرة أخرى أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل”.