“يابا بدي ياك”.. مشهد مؤثر من لقاء طفلة فلسطينية مع والدها الأسير بعد 8 أشهر من اعتقاله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الفلسطينية والعربية فيديو لفتاة فلسطينية وهي تهرول داخل أروقة مستشفى كمال عدوان، بحثا عن أبيها الأسير الذي أفرج عنه جيش الاحتلال.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي حضت بنسبة تداول كبيرة، الفتاة الفلسطينية وهي تبكي بحثا عن أبيها وما إن شاهدته ملقى على السرير حتى ارتمت في أحضانه وشرعت في موجة بكاء عالية. وهي تردد “يابا بدي ياك”.

ورغم حالة الوهن البادية على الاسير الفلسطيني، فقد بادر ابنته بالأحضان وهو يردد “والله ما شفنا النوم ياربي. ضرب وقتل ليل نهار”.

وتابع قائلا “شربنا مياه مالحة. شربنا حتى من مياه المجاري”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، أمس الثلاثاء، عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، اعتقلهم جيش الاحتلال من محافظتي غزة والشمال خلال عملياته البرية ضمن حربه المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد تم الإفراج عن 50 معتقلا من سجونها عبر حاجز “زيكيم”، وكانوا في حالة صحية يرثى لها.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر طبية أن “33 أسيرا، وصلوا مستشفى كمال عدوان (شمال) لتلقي العلاج نتيجة أوضاع صحية صعبة يعانون منها”.

وأضافت الوكالة أن عددا من الأسرى “تظهر على أجسادهم علامات التعذيب”.