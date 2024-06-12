“يابا بدي ياك”.. مشهد مؤثر من لقاء طفلة فلسطينية مع والدها الأسير بعد 8 أشهر من اعتقاله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الفلسطينية والعربية مقطعا مصورا لفتاة فلسطينية وهي تهرول داخل أروقة مستشفى كمال عدوان، بحثا عن أبيها الأسير الذي أفرج عنه جيش الاحتلال.

وتضمّن المقطع الذي حظي بنسبة تداول كبيرة، الفتاة الفلسطينية وهي تبكي بحثا عن أبيها، وما إن شاهدته ملقى على السرير حتى ارتمت في أحضانه وشرعت في موجة بكاء عالية، وهي تردد “يابا بدي ياك”.

ورغم حالة الوهن البادية على الأسير الفلسطيني، فقد بادر ابنته بالأحضان وهو يردد “والله ما شفنا النوم يا ربي. ضرب وقتل ليل نهار”.

وتابع “شربنا مياه مالحة. شربنا حتى من مياه المجاري”.

وأمس الثلاثاء، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عشرات من الأسرى الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من محافظتي غزة والشمال خلال عملياته البرية ضمن حربه المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأُفرِج عن 50 معتقلا عبر حاجز “زيكيم”، وكانوا في حالة صحية يرثى لها.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر طبية أن “33 أسيرا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان (شمال) لتلقي العلاج نتيجة أوضاع صحية صعبة يعانونها”.

وأضافت الوكالة أن عددا من الأسرى “تظهر على أجسادهم علامات التعذيب”.