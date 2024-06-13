إطلاق 150 صاروخا و30 مسيرة.. حزب الله يهاجم 15 موقعا عسكريا والحرائق تتواصل في شمال إسرائيل (فيديو)

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وحدات عسكرية تابعة لحزب الله أطلقت نحو 150 صاروخا من جنوب لبنان؛ مما أدى إلى اندلاع 15 حريقا في الجولان والجليل الأعلى.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصواريخ استهدفت مناطق الجليل الغربي والجولان وأصابت شخصين بجروح في كتسرين.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اندلاع 15 حريقا في هضبة الجولان والجليل الأعلى جراء اعتراض الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان.

وتضمنت صور متداولة لحظة اعتراض جيش الاحتلال للصواريخ والمقذوفات القادمة من جنوب لبنان، ورصدت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لسقوط صاروخ في كاتسرين بشمال إسرائيل.

وقال مصدر في حزب الله للجزيرة: “هاجمنا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل”.

وأضاف المصدر “أطلقنا 30 مسيّرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة”، مؤكدًا أن هذا “الهجوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر”.

وتابع المصدر للجزيرة: “الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله”.

وتعهد الحزب بزيادة تصعيد عملياته ضد إسرائيل.

وأكدت مصادر أن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيّرة من جنوب لبنان.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، قوله إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء حدوث تصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية قد يؤدي إلى حرب شاملة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا.

وأمس الأربعاء، أطلق حزب الله على شمال إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، وهو أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين.

ورد حزب الله بذلك على اغتيال القيادي البارز طالب سامي عبد الله، بغارة جوية شنتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان تضامنًا مع غزة، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.