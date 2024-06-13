“ارحمونا معانا أطفال”.. سودانية تبكي بحرقة وتكشف معاناة النازحين في مراكز الإيواء (فيديو)

بصوت متهدّج، تؤكد المواطنة السودانية أم كلثوم محمد وهي نازحة إلى مدينة بورتسودان بشرق البلاد أنهم يعانون منذ أن خرجوا من بيوتهم، ظروفًا إنسانية شديدة الصعوبة في دور الإيواء خاصة مع وجود الأطفال.

وشكت النازحة من انعدام متطلبات الأطفال من مأكل ومشرب وعلاج وملبس وكل ما يحتاج إليه الطفل الذي ينعدم تماما في دور الإيواء غير المهيئة لاستقبال الأسر.

“سلبيات في كل مكان”

ووسط دموعها عدّدت المواطنة السودانية النازحة، ما مرّ بهم من سلبيات في كل تحركاتهم، بعد خروجهم من بيوتهم عقب اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم.

وناشدت أطراف الحرب، وقفها حتى يستطيعوا العودة إلى منازلهم وبيوتهم التي تركوها خلفهم، بعد نشوب القتال، بسبب المعاناة الكبيرة التي يكابدونها.

وقالت وهي تبكي بحرقة “من دور إيواء، لدور.. من سنة و3 أشهر ولسه ما عارفين مصيرنا.. نعاني وعانينا.. حِنّوا علينا وارحمونا.. معانا أطفال.. وقد أصابهم الملل الشديد”.

“أسوأ أزمة نزوح في العالم”

وسجل السودان أكثر من 10 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع العام الماضي، بحسب ما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.

وكتبت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس أن “أكثر من عشرة ملايين شخص في السودان فرّوا من بيوتهم، إذ دفعت الحرب نحو ربع السكان إلى ترك منازلهم”.

وكانت المنظمة قد حذرت الأسبوع الماضي من أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان قد يصل إلى 10 ملايين في الأيام المقبلة، واصفة الوضع بأنه استمرار لـ”أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم”.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين في جميع أنحاء البلاد بلغ منذ اندلاع الحرب 7.26 ملايين شخص، ليضاف إلى 2.83 مليون نازح قبل الحرب.

وتدور الحرب في السودان منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي.