“الوضع خرج عن السيطرة”.. تحذير من أزمة النزوح في الفاشر مع اشتداد القتال (فيديو)

قال آدم موسى أوباما مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور، إن الوضع أصبح خارج السيطرة في الفاشر بسبب سوء الأوضاع الإنسانية، وكشف أن الناس يعيشون في العراء ولا توجد خيم للسكن مع نقص الإمدادات الإغاثية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر مساء أمس، أن الأطفال يعانون جراء الحرب والنزوح وخاصة في ولاية شمال دارفور، داعيا إلى ضرورة تقديم المساعدة العاجلة والإغاثة.

القتال يفاقم معاناة السكان

ومن الفاشر، قدّم الصحفي معمر إبراهيم خلال تقريره اليومي عن الأوضاع في الفاشر، تطورات المعارك الدائرة هناك بين الجيش السوداني والحركات المتحالفة من جهة، وقوات الدعم السريع من الجهة الأخرى.

وجدد معمر إبراهيم خلال إفادته على شاشة الجزيرة مباشر، التأكيد على تفاقم الأوضاع الإنسانية، جراء الاقتتال، المتواصل منذ أكثر من شهر، الذي اشتدت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بمقتل 14 مدنيا وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي من قبل الدعم السريع لحيّ تمباسي وسط مدينة الفاشر.

من جانبها أعلنت منسقية النازحين بدارفور، في السودان، ارتفاع عدد النازحين جراء القتال في الفاشر إلى منطقة الطويلة بولاية شمال دارفور إلى 40 ألف نازح.

“جمع معلومات لجرائم دارفور”

ويوم الثلاثاء، أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حملة تدعو إلى تقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر بغرب السودان.

وقال كريم خان، في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس “اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان”.

ويأتي ذلك وسط تصاعد اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم على أساس عرقي وعنصري وانتهاكات جنسية في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر الأسبوع الماضي.