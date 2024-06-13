“يحققون نجاحا أفضل”.. تقرير عالمي يكشف مفاجأة بشأن الموظفين الأكبر سنا

أظهر تقرير حديث أن أداء الموظفين الأكبر سنًا أفضل من زملائهم الأصغر سنًا، الذين أشاروا إلى مواجهتهم صعوبات في العمل.

ووفقًا لتقرير سنوي عن القوى العاملة على مستوى العالم، أصدرته شركة “جالوب” (وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية)، أفاد 31% فقط من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا أنهم حققوا نجاحًا في العمل العام الماضي، مقارنة بـ35% في العام السابق عليه، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”، الأربعاء.

وفي المقابل، أفاد 36% من الموظفين الذين تجاوزوا 35 عامًا، بأنهم حققوا نجاحًا، بزيادة قدرها 1 نقطة مئوية عن العام السابق عليه.

وتعد الفجوة البالغة 5 نقاط مئوية بين الفئتين العمريتين هي الأكبر منذ عام 2009 على الأقل.