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حريق هائل في مخازن تابعة لمصفاة نفط جنوب غربي أربيل شمالي العراق (فيديو)

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13/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202410:55 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اشتعلت النيران في مصفاة نفط في أربيل، شمالي العراق، اليوم الخميس بعد اندلاع حريق هائل مساء الأربعاء في مخازن تابعة لمصفاة نفط تقع جنوب غربي أربيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أخرى.

حريق وإصابات

دخان كثيف يتصاعد بعد حريق في مصفاة نفط على مشارف أربيل (رويترز)

وأفاد تلفزيون العهد العراقي، بإصابة 15 شخصا في الحريق الذي شبّ داخل مصفاة النفط على طريق أربيل -كوير بشمال العراق، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

وذكر موقع الشرق الإخباري، أن الحريق يتسع جراء نشوب النيران في صهاريج إضافية، وقال إن عددا من الصهاريج انفجر جراء الحريق، مع اتساع رقعة النيران.

وذكر موقع رووداو الإخباري أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 8.30 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، وقال إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في مستودع الأسفلت السائل بالمصفاة.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بإصابة 10 أشخاص جراء الحريق الذي اندلع في المصفى النفطي وامتد إلى مخازن مجاورة، في وقت تجاهد فيه فرق الإنقاذ للسيطرة عليه.

وأشار موقع رووداو الإخباري إلى أنه لم تتم السيطرة على الحريق الهائل في مصفاة النفط، ولا تزال النيران مشتعلة بعد أكثر من 12 ساعة من اندلاعه.

وأفاد بنقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس، كما اشتعلت النيران في عدة مركبات منذ مساء الأربعاء بسبب الحريق الهائل في المصفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز