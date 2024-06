حريق هائل في مخازن تابعة لمصفاة نفط جنوب غربي أربيل شمالي العراق (فيديو)

اشتعلت النيران في مصفاة نفط في أربيل، شمالي العراق، اليوم الخميس بعد اندلاع حريق هائل مساء الأربعاء في مخازن تابعة لمصفاة نفط تقع جنوب غربي أربيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أخرى.

وأفاد تلفزيون العهد العراقي، بإصابة 15 شخصا في الحريق الذي شبّ داخل مصفاة النفط على طريق أربيل -كوير بشمال العراق، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

وذكر موقع الشرق الإخباري، أن الحريق يتسع جراء نشوب النيران في صهاريج إضافية، وقال إن عددا من الصهاريج انفجر جراء الحريق، مع اتساع رقعة النيران.

وذكر موقع رووداو الإخباري أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 8.30 مساء (بالتوقيت المحلي) يوم الأربعاء، وقال إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الحريق بدأ في مستودع الأسفلت السائل بالمصفاة.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بإصابة 10 أشخاص جراء الحريق الذي اندلع في المصفى النفطي وامتد إلى مخازن مجاورة، في وقت تجاهد فيه فرق الإنقاذ للسيطرة عليه.

The massive blaze at an oil refinery in Erbil is yet to be controlled as flames keep raging over 12 hours after the fire broke out. Civil defense teams are scrambling to bring it under control and at least ten have been injured.

https://t.co/XDwisD467W

— Rudaw English (@RudawEnglish) June 13, 2024