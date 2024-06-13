طاهر النونو يكشف حقيقة رفض السنوار إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى (فيديو)

نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ما تردد من تصريحات حول رفض قائد الحركة في غزة يحيى السنوار إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قائلا إنها “دعاية سوداء وكذب لا أساس له من الصحة”.

وأضاف النونو في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن تعطيل الاتفاق، لأنه يريد أن يوقف القتال حتى يحصل على الأسرى الموجودين لدى المقاومة ثم يعاود إلى الحرب من جديد.

وتابع قائلا “نريد اتفاقا كاملا مترابطا في مراحله الثلاث حتى لا يتهرب الاحتلال منه”.

وأشار النونو إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال وليس حماس وأن المقاومة جادة في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب.

وشدد النونو على أنه لا يوجد خلاف بين حماس الداخل والخارج، وأن “هناك وحدة كاملة في موقف الحركة”.

طاهر النونو يكشف حقيقة رفض يحيى الســ ـــنــ ــوار إبرام صفقة#الجزيرة_مباشر | #غزة pic.twitter.com/rtseZtdwZV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 13, 2024

وأوضح المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية أن الحركة تعاملت بإيجابية مع الوسطاء والمقترحات المعروضة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا “موقفنا واضح وهو وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة”.

وقال إن ردّ المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار يتفق مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن، وإن إتمام المفاوضات يعتمد على جدية الإدارة الأمريكية والاحتلال في تنفيذ الاتفاق.

وحول ما أثير من وجود مخاوف أو قلق لدى المقاومة من مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح النونو أن قرارات مجلس الأمن وخطاب الرئيس بايدن نفسه ونص الاتفاق يشمل ضمانات واضحة من قبل الوسطاء بخصوص عدم العودة إلى الحرب أو القيام باعتداءات جديدة ضد الفلسطينيين في المستقبل.

ما الذي يُقلق المقاومة من مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو #بايدن؟#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/5RCcLiNOiF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 12, 2024

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة طالبت بإضافة كل من دولة تركيا وروسيا والصين والأمم المتحدة ليكونوا ضامنين إضافيين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال النونو “نقدر الجهد الذي تقوم به كل من دولتي قطر ومصر، لكننا أردنا أن يحظى هذا الاتفاق بضمانات دولية إضافية”.

وحول ما طُرح بشأن سيناريو اليوم التالي للحرب والحديث الإسرائيلي عن استبعاد حماس من حكم قطاع غزة، أكد النونو أن مستقبل غزة بعد الحرب ليس موجودا في التفاوض ولا دخل للاحتلال فيه.

وقال إن إدارة معبر رفح شأن فلسطيني داخلي وليس هناك من تفاوض بشأن هذا الأمر.

وخلص النونو إلى القول بأن الحركة طلبت من الوسطاء توفير ضمانات حقيقية لاحترام الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده بطريقة واضحة لا تحتمل التأويل.

وفي سياق رده على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن ما سمّاه “التعديلات التي أضافتها حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومسؤوليتها عن تعطيل المفاوضات”، قال النونو “قبلنا ما قدمه الوسطاء في الخامس من مايو والاحتلال هو الذي رفضه”.

وأضاف قائلا: “بلينكن يفتقد الحيادية في مواقفه، ومنذ بداية الحرب على غزة وهو يتحدث كوزير خارجية الاحتلال والإدارة الأمريكية جزء من مجلس الحرب الإسرائيلي”.