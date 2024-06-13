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في انتكاسة لخطط سوناك.. الإفراج عن مهاجرين كان مقررا ترحيلهم إلى رواندا

سوناك حاول التعجيل بترحيل اللاجئين لكسب الشعبية في صفوف حزب المحافظين
سوناك حاول التعجيل بترحيل اللاجئين لكسب الشعبية في صفوف حزب المحافظين (غيتي)
13/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202410:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفرجت السلطات البريطانية، الخميس، عن عشرات المهاجرين الذين سبق أن احتجزتهم تمهيدًا لترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلن مكتب المحاماة المكلف بقضيتهم.

وفي بيان عبر منصة “إكس” أكد مكتب دونكان لويس للمحاماة عن إطلاق العديد من موكليه، طالبي اللجوء من الفارين والناجين من التعذيب، وأوضح أنه لم يتم تقييم الضرر المبني على احتجازهم طيلة تلك الفترة، في حين أن قرار الترحيل لم يكن وشيكًا.

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وأضاف البيان أنه ينبغي احتساب أموال دافعي الضرائب التي تم إهدارها على عملية الاحتجاز، لتحقيق مكاسب سياسية مع قرب موعد الانتخابات.

ومن جهة أخرى أكد مكتب ويلسون للمحاماة لشبكة “بي بي سي نيوز” إطلاق سراح موكليه، الذين احتجزتهم وزارة الداخلية بكفالة، وعودتهم إلى أماكن إقامتهم.

يأتي ذلك بعد أن دعا العديد من النشطاء الشهر الماضي إلى إطلاق سراح المحتجزين من طالبي اللجوء على الفور، والمقرر ترحيلهم إلى رواندا.

 

وعود سوناك

يذكر أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني قد أكد تسيير رحلات طالبي اللجوء إلى رواندا، وذكر أن الأعمال التحضيرية للخطة جارية، وبمجرد البدء بها ستكون بمثابة رادع لقوارب المهاجرين غير النظاميين عن عبور القناة.

وتم الإعلان عن أولى الرحلات الجوية في شهر يوليو/تموز، وتم اعتقال أول المهاجرين مطلع مايو/أيار الماضي.

لاجئون وصلوا عبر القوارب إلى شواطئ إنجلترا (غيتي- أرشيفية)

وكرر سوناك، الثلاثاء، أثناء عرضه برنامج حزب المحافظين، أنه سيتم ترحيل المهاجرين ابتداء من يوليو/تموز إذا أعيد انتخابه في الانتخابات العامة التي سوف تتم في 4 يوليو المقبل.

لكن حزب العمال، الذي يعدّ الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي، وعد بالتخلي عن هذا المشروع.

رواندا تتهم مفوضية اللاجئين بالكذب

في السياق نفسه، اتهمت رواندا المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة، الأربعاء، بـ”الكذب” بعدما أكدت الأخيرة أن طالبي اللجوء المطرودين من المملكة المتحدة إلى رواندا قد يتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى حيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.

وقالت الحكومة الرواندية في بيان إن “مفوضية اللاجئين تكذب”، متهمة الهيئة الأممية بنشر “سلسلة مزاعم لا أساس لها البتة” بحق رواندا.

وأضافت “يبدو أن المنظمة تريد تقديم مزاعم خاطئة إلى المحاكم البريطانية في ما يتعلق بكيفية تعامل رواندا مع طالبي اللجوء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية