الحرب سلبت طفولتهم.. الأونروا تحذر من “جيل ضائع” في غزة إذا لم تتوقف الحرب

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من أنه إذا لم يُوقَف إطلاق النار في قطاع غزة فسيصبح هناك جيل ضائع.

وقال مفوض الأونروا في منشور على منصة إكس إن الأطفال الناجين في غزة يعانون صدمة عميقة، وإن الحرب سرقت منهم طفولتهم.

وأكد أن “الكثير من أطفال غزة قتلوا، أو أصيبوا، وسيظل لديهم ندوب مدى الحياة”، وقال “من دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيصبح لدينا جيل ضائع”.

تدمير نصف المباني في غزة

وقالت الأونروا في وقت سابق إن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دُمِّر جراء هجوم إسرائيل المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف، وذكرت أن إزالة الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي ستستغرق سنوات.

وأكدت الوكالة الأممية أن التعافي من الصدمة النفسية لهذه الحرب سيستغرق وقتا أطول، وشددت على ضرورة إنهاء المعاناة في غزة ووقف إطلاق النار.

Children suffer first + suffer most in conflicts & wars.

In #Gaza it is no different.

Children have gone through what no child anywhere in the world should see or undergo.

Far too many were killed, far too many were injured & far too many will be scarred for life.

Those who… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 13, 2024

تدمير المباني

ودُمِّر نحو 87 ألف منزل بشكل كامل في غزة، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي 77 ألف طن من المتفجرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتضرر 297 ألف منزل وأصبحت غير صالحة للسكن.

وسبق أن أشارت الأمم المتحدة إلى أن إزالة الأنقاض في غزة قد تستغرق 14 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا على قطاع غزة خلّفت آلاف الشهداء، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى37 ألفا و232 شهيدا و85 ألفا و37 مصابا.

As of 9 June, over 330,000 tons of waste have accumulated in or near populated areas across #Gaza, posing catastrophic environmental & health risks. Children rummage through trash daily Unimpeded humanitarian access + #CeasefireNow are crucial to restore humane living conditions pic.twitter.com/sn6hS6K1P9 — UNRWA (@UNRWA) June 13, 2024

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات أغلبهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.