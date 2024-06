الحرب سلبت طفولتهم.. الأونروا تحذر من “جيل ضائع” في غزة إذا لم تتوقف الحرب

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من أنه إذا لم يُوقَف إطلاق النار في قطاع غزة فسيصبح هناك جيل ضائع.

وقال مفوض الأونروا في منشور على منصة إكس إن الأطفال الناجين في غزة يعانون صدمة عميقة، وإن الحرب سرقت منهم طفولتهم.

وأكد أن “الكثير من أطفال غزة قتلوا، أو أصيبوا، وسيظل لديهم ندوب مدى الحياة”، وقال “من دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيصبح لدينا جيل ضائع”.

وقالت الأونروا في وقت سابق إن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دُمِّر جراء هجوم إسرائيل المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن الدمار الذي شهدته غزة لا يوصف، وذكرت أن إزالة الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي ستستغرق سنوات.

وأكدت الوكالة الأممية أن التعافي من الصدمة النفسية لهذه الحرب سيستغرق وقتا أطول، وشددت على ضرورة إنهاء المعاناة في غزة ووقف إطلاق النار.

