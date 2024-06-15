“تكبير وتهليل”.. روضة أطفال في غزة تعلم الصغار شعائر الحج رغم الحرب (فيديو)

تحدّت مجموعة من النازحات في غزة الظروف والعدوان الإسرائيلي المدمّر على غزة، وقامت بإنشاء روضة للأطفال.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر، احتفال الروضة بعيد الأضحى المبارك، حيث علّمت المدرسات الأطفال شعائر الحج من تكبير وتهليل، فضلًا عن الطواف حول مجسم مصغر للكعبة.

وقالت إحدى المدرسات للجزيرة مباشر، إنهن صممن كعبة مصغرة للأطفال، وشرحن لهم كيفية الاحتفال بالعيد وقصة سيدنا إبراهيم والأضحية.

“جيل قوي ومتعلم”

وأوضحت إحدى المدرسات، أنهم من خلال الروضة يتحدّون ظروف الحرب، كما أكدت رغبتهم في إخراج “جيل قوي ومتعلم”، مشيرة إلى أنهم يستمعون إلى أصوات القصف على مدار اليوم، لكنهم يحاولون تقليل التوتر عند الأطفال.

وقد قامت الروضة، وفقًا لمدرّسة بها، على التبرعات، فكان شراء الطاولات والكراسي وكل المتعلقات عن طريق التبرعات.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.