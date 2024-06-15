الأخبار|قطاع غزة

غزة.. أطفال يحيون يوم عرفة ويستقبلون عيد الأضحى بين ركام المنازل (فيديو)

تكبير تهليل رغم آلة الحرب

أطفال يحيون يوم عرفة ويستقبلون العيد بين ركام المنازل
مدة الفيديو 00 minutes 15 seconds
15/6/2024-|آخر تحديث: 15/6/202404:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبل مجموعة من الأطفال في قطاع غزة عيد الأضحى المبارك من بين ركام المنازل المدمرة في شمال قطاع غزة.

وأحيا الأطفال يوم عرفة، الموافق اليوم السبت، بالتكبير والتهليل وهم يسيرون بين الركام.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويحلّ غدًا الأحد عيد الأضحى المبارك على الدول الإسلامية، في وقت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي مجازر بوتيرة شبه يومية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر