غزة.. أطفال يحيون يوم عرفة ويستقبلون عيد الأضحى بين ركام المنازل (فيديو)

استقبل مجموعة من الأطفال في قطاع غزة عيد الأضحى المبارك من بين ركام المنازل المدمرة في شمال قطاع غزة.

وأحيا الأطفال يوم عرفة، الموافق اليوم السبت، بالتكبير والتهليل وهم يسيرون بين الركام.

ويحلّ غدًا الأحد عيد الأضحى المبارك على الدول الإسلامية، في وقت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي مجازر بوتيرة شبه يومية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تغطية صحفية: أطفال يحيون يوم عرفة ويستقبلون العيد من بين ركام المنازل المدمرة في شمال غزة pic.twitter.com/WzhqnuOG6g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 15, 2024

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.