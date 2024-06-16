أحمد الطيبي: إسرائيل غارقة في وحل حرب غزة ونتنياهو يقود البلاد لفشل تام (فيديو)

قال رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير بالكنيست أحمد الطيبي إن 150 ألف متظاهر إسرائيلي نزلوا اليوم السبت إلى الشارع وطالبوا باستقالة نتنياهو وضرورة عودة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف الطيبي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن إسرائيل غارقة في وحل حرب غزة وذلك بشهادة المعلقين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين أنفسهم.

وأوضح الطيبي أن التوجه العام في الشارع الإسرائيلي هو أن نتنياهو “لا يخوض الحرب في غزة بدوافع موضوعية وإنما لدوافع سياسية شخصية”.

وقال “إن شعارالنصر المطلق شعار كاذب لم ولن يتحقق”، مضيفا أن الجمهور الإسرائيلي يعيش حالة من الحيرة والارتباك جراء الانتصارات النوعية التي تحققها المقاومة واعتراف نتنياهو بها.

وأضاف الطيبي أن “نتنياهو يقود إسرائيل نحو الفشل التام على مستوى الأداء العسكري والاقتصادي”.

وشدد الطيبي على أن الأصوات تتعالى اليوم في الشارع الإسرائيلي مطالبة بإقالة كل من بنيامين نتنياهو وإيتماربن غفير وبتسلئيل سوتريتش، لأنهم يقفون وراء الوضع الكارثي الذي تعيشه إسرائيل اليوم.

وتوقع رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير بالكنيست، بأن يظل نتنياهو في الحكم قائلا: “لا اعتقد أن نتنياهو سيستقيل أو يقال، كما أن الحكومة لا يمكن إسقاطها في ظل محافظة نتنياهوعلى 64 نائبا في الكنيست ولم يعبر حتى الآن أي من النواب عن مواقف مختلفة لما يريده نتنياهو”.