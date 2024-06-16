الآلاف من أهالي غزة يؤدون صلاة عيد الأضحى فوق الأنقاض ووسط الدمار (فيديو)

أدى الآلاف من أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء.

وقال خطيب مسجد جباليا في قطاع غزة، إن الاحتلال حرم سكان القطاع من إحياء عيد الأضحى المبارك وحال بينهم وبين التقرب إلى الله، منددا بمنع الاحتلال الإسرائيلي جموع الشعب الفلسطيني من أداء شعائره الدينية.

وأضاف في خطبة عيد الأضحى “عاد العيد على غزة وهي متمسكة بربها وتبذل أغلى الأثمان لاستعادة أرضها والدفاع عن مقدسات الأمة، الأثمان التي بذلناها وسنبذلها غالية لكنها تهون لكونها في سبيل المقدسات”.

وتابع “العدو يحاول كسر عزيمة أهل غزة لكنه لن يفلح في ذلك”.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أنه “بفعل الحرب والحصار، لن يتمكن غالبية السكان من ذبح الأضاحي، وهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من (الأنفس) والبيوت والمنشآت في عدوان الاحتلال المستمر”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أجواء العيد من مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، رغم استمرار الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على القطاع.

وفي مسجد الفاروق بالنصيرات، أدى العشرات صلاة العيد، وحرص خطيب المسجد على التذكير بأهمية يوم النحر والتذكير بفضائله والحث على العمل الصالح فيه.

كما رصدت الجزيرة مباشر، أجواء العيد واحتفال الأطفال بالأناشيد عقب صلاة العيد في مخيم للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس.

ووفق المركز الفلسطيني “حرص نشطاء في بعض المصليات على توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال الفرحة عليهم بعدما حولهم الاحتلال إلى أهداف مستباحة”.

وطبقا للمركز “حُرم أهالي قطاع غزة من أداء الحج وكذلك حُرموا من الأضاحي ولا يزالون يواجهون القتل والتدمير اليومي من قوات الاحتلال”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم نساء وأطفال.