غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن 11 قتيلا وإصابات خطيرة في جنوده خلال 24 ساعة

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، أن اثنين من جنود الاحتياط قُتلا بهجوم على الدبابة التي كانا بها في شمال قطاع غزة، وذلك وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الأحد.

وقالت الصحيفة إن الجنديين القتيلين هما إيتان كوبلوفيتش (28 عاما) وإيلون ويس (49 عاما)، وكانا يخدمان في الكتيبة رقم 129 التابعة للواء الاحتياط المدرع الثامن.

كما أصيب جنديان آخران في الهجوم نفسه بجروح خطيرة، حسب ما نقلته الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب ياكير يعقوب ليفي (21 سنة) من كتيبة الهندسة 610، التابعة للواء 401 للمسارات الحديدية، باشتباكات في قطاع غزة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، وفاة الجندي يائير روتيمان (19 سنة) متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في وقت سابق من الأسبوع في رفح.

وقال الجيش في بيان “توفي الرقيب يائير رويتمان، البالغ من العمر 19 عاما، وهو مقاتل في كتيبة جفعاتي، متأثرًا بجروحه بعد إصابته بجروح خطيرة الاثنين خلال معارك جنوبي قطاع غزة”.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجندي القتيل أصيب خلال تفجير مقاتلين فلسطينيين لمبنى محاصر في مدينة رفح، الاثنين الماضي.

مقتل 8 عسكريين في رفح

وفي وقت سابق أمس السبت، أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي رفح.

جنود إسرائيليون لقوا حتفهم بعملية للمقاومة في رفح (تايمز أوف إسرائيل)

وعقب الإعلان عن مقتل الثمانية قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بثته القناة الـ12 الإسرائيلية “لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين (الأسرى) عبر العمليات العسكرية”.

وأشار هاغاري، إلى أن فريقًا من الخبراء سيقوم بتحقيق دقيق في حادث رفح، الذي قتل فيه 8 عسكريين، بينهم ضابط على الأقل.

كمائن الموت

من جانبه قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في منشور على تلغرام عقب إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده إن “عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا”.

وأضاف “ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو الإسرائيلي في كل مكان يتواجد فيه ولن يجد جيشه سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام، أنها نفذت كمينا مركبا استهدف جنودا إسرائيليين، فأوقعهم بين قتيل وجريح في رفح.

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 660، بينهم 308 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات الرسمية إلى إصابة 3835 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1936 بالمعارك البرية.